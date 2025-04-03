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Ранкова ДТП у Франківську спричинила масштабні затори. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Ранкова ДТП у Франківську спричинила масштабні затори. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
03/04/2025 10:15
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У ранковий час третього квітня 2025 в Івано-Франківську трапилася дорожньо-транспортна пригода.

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Аварія сталася близько 9:00 на вулиці Галицька, перед пасічнянським мостом, де не розминулися дві легкові автівки.

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За попередньо інформацією, обійшлося без потерпілих.

Втім, ДТП спричинила величезні корки на вулиці Галицька (в напрямку м-ну Пасічна) та прилеглих вулицях.