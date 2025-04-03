У двох аваріях на Івано-Франківщині травмувались троє людей. ФОТО

Аварії трапилися в Тлумацькій та Ямницькій територіальних громадах. За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій.

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Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Перша ДТП мала місце вчора, 2 квітня, близько 8 години ранку, між населеними пунктами с. Грушка та Озеряни, в Тлумацькій територіальній громаді. На місці події поліцейські встановили, що 58-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем «Daewoo Lanos», не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, не впорався із керуванням з’їхав у кювет та допустив зіткнення із деревом. Опісля автомобіль загорівся.

В результаті ДТП водія з травмами доставлено до лікувального закладу.

Цього дня трапилася ще одна ДТП в селі Павлівка, що на Тисмениччині.

Встановлено, що 53-річна мешканка Чернівецької області, керуючи автомобілем «Peugeot 207», рухаючись у напрямку Калуша, в забороненому місці розпочала маневр розвороту, проявила неуважність та не надала перевагу автомобілю «Мерседес Спринтер», під керуванням 37-річного мешканця Отинійської територіальної громади, який рухався у лівій смузі попутного напрямку, внаслідок чого відбулося зіткнення транспортних засобів.

У результаті ДТП водійку «Peugeot 207» та її 48-річну пасажирку з травмами доставлено до лікувального закладу.

Водіїв транспортних засобів перевірено на стан вживання алкоголю. Результат тверезі.

За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини подій.