ЗСУ вполювали рідкісний ворожий дрон «Альбатрос М5» з російською нейромережею

Українські захисники зуміли вполювати вельми рідкісний російський розвідувальний безпілотник «Альбатрос М5».
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Відповідне відео в середу, 2 квітня, оприлюднили військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.
«Вперше збиваємо рідкісний російський дрон «Альбатрос М5», — йдеться в коментарі до оприлюднених кадрів.
Як з’ясувала раніше команда українських активістів «КіберСпротив» спільно з волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm, до розробки програмного забезпечення даного БПЛА причетна російська компанія Kaspersky.
Завдяки її внеску «Альбатрос М5» було оснащено функціоналом «машинного зору», що дозволило автоматизувати процес пошуку, селекції та відстеження виявлених цілей.
«Розвідник обладнаний нейромережею, яка в реальному часі визначає людей на сканованій території. І, що важливо, він має нічну камеру. Але зенітникам 63 бригади байдуже, які навороти стоять на російських крилах і коли саме їх знищувати», — зазначили українські військові, коментуючи перехоплення ворожого БПЛА.