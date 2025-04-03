ЗСУ вполювали рідкісний ворожий дрон «Альбатрос М5» з російською нейромережею

Українські захисники зуміли вполювати вельми рідкісний російський розвідувальний безпілотник «Альбатрос М5».

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Відповідне відео в середу, 2 квітня, оприлюднили військовослужбовці 63 окремої механізованої бригади ЗСУ.

«Вперше збиваємо рідкісний російський дрон «Альбатрос М5», — йдеться в коментарі до оприлюднених кадрів.

Як з’ясувала раніше команда українських активістів «КіберСпротив» спільно з волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm, до розробки програмного забезпечення даного БПЛА причетна російська компанія Kaspersky.

Завдяки її внеску «Альбатрос М5» було оснащено функціоналом «машинного зору», що дозволило автоматизувати процес пошуку, селекції та відстеження виявлених цілей.