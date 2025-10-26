Надвірнянщина зустрічає загиблого Героя Андрія Демидюка: в громаді оголошено дні жалоби

Сьогодні, 26 жовтня 2025 року, додому востаннє повертається Герой України Андрій Васильович Демидюк, 1995 року народження, житель села Молодків Надвірнянської територіальної громади.

Траурна процесія з тілом полеглого Захисника вирушила вранці. Орієнтовно о 10:00 колона проїде через м. Івано-Франківськ, а далі через населені пункти: Тисменичани, Цуцилів, Перерісль, Лоєву Тарновицю та Назавизів, повідомляє Зіновій Андрійович.

Близько 10:30 процесія прибуде до м. Надвірна, де пройде вулицями Шухевича, Мазепи, Чорновола, Майданом Шевченка, Княгині Ольги, Івана Франка та знову Мазепи.

О 11:00 траурна колона прибуде до села Гвізд, а орієнтовно о 11:25 — до рідного села Героя, Молодкова.

Мешканців громади закликають гідно вшанувати пам’ять Андрія Демидюка, утворивши живий коридор пам’яті вздовж маршруту руху процесії.

Герої не вмирають! Вони назавжди залишаються в наших серцях.

Згідно з розпорядженням Надвірнянського міського голови, 26 та 27 жовтня на території Надвірнянської громади оголошено жалобні дні. У цей час на будівлях установ, організацій і підприємств приспущені державні прапори та скасовані розважальні заходи.