Російська армія втратила за минулу добу 900 окупантів та 81 одиницю автомобільної техніки

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.25, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, орієнтовно склали:
- особового складу / personnel – близько 1 136 890 (+900) осіб / persons
- танків / tanks – 11 291 (+4) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 477 (+18) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 34 002 (+15) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 526 (+0) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 230 (+0) од.
- літаків / aircraft – 428 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 74 399 (+214) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 3 880 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 517 (+81) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 3 981 (+0) од.
Дані уточнюються
Бий окупанта! Разом переможемо!