“Віра. Надія. Любов”: франківців запрошують на виставку Нікіти Тітова

В Івано-Франківську український художник-графік Нікіта Тітов презентуватиме нову виставку “Віра. Надія. Любов”.

У межах події також представлять новий календар, створений у співпраці з ГО “Громадська ініціатива Галичини”. Це вже четвертий календар, який автор і громадська організація реалізують спільно, з метою підтримати українських військових, повідомляє Галицький кореспондент.

70% прибутку від продажу календарів буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ

“Вже четвертий рік поспіль разом із “Громадською ініціативою Галичини” ми створюємо календар, щоб підтримати настрій, поділитися кращим, а головне — допомогти нашому війську в боротьбі”, — розповідає Нікіта Тітов.

Під час відкриття відбудеться автографсесія художника, а всі охочі зможуть придбати настільний або настінний календар “Віра. Надія. Любов”, а також авторські листівки.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Подія відбудеться 28 жовтня о 14 годині у залі сакрального мистецтва Івано-Франківського краєзнавчого музею.

Виставка — про внутрішнє світло, яке допомагає людині залишатися собою навіть у темні часи. Про силу віри, надії та любові, які сьогодні утримують українське суспільство від розпачу, дарують сенс і продовжують життя.

Довідково

Нікіта Тітов — український художник-графік, автор сотень плакатів і візуальних серій, присвячених темам свободи, гідності, пам’яті та незламності. Його роботи експонувалися в Україні та за кордоном, а плакати стали символами спротиву та підтримки українського народу.