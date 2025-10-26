“Віра. Надія. Любов”: франківців запрошують на виставку Нікіти Тітова

В Івано-Франківську український художник-графік Нікіта Тітов презентуватиме нову виставку “Віра. Надія. Любов”.
У межах події також представлять новий календар, створений у співпраці з ГО “Громадська ініціатива Галичини”. Це вже четвертий календар, який автор і громадська організація реалізують спільно, з метою підтримати українських військових, повідомляє Галицький кореспондент.
70% прибутку від продажу календарів буде спрямовано на закупівлю дронів для ЗСУ
“Вже четвертий рік поспіль разом із “Громадською ініціативою Галичини” ми створюємо календар, щоб підтримати настрій, поділитися кращим, а головне — допомогти нашому війську в боротьбі”, — розповідає Нікіта Тітов.
Під час відкриття відбудеться автографсесія художника, а всі охочі зможуть придбати настільний або настінний календар “Віра. Надія. Любов”, а також авторські листівки.
Подія відбудеться 28 жовтня о 14 годині у залі сакрального мистецтва Івано-Франківського краєзнавчого музею.
Виставка — про внутрішнє світло, яке допомагає людині залишатися собою навіть у темні часи. Про силу віри, надії та любові, які сьогодні утримують українське суспільство від розпачу, дарують сенс і продовжують життя.
Довідково
Нікіта Тітов — український художник-графік, автор сотень плакатів і візуальних серій, присвячених темам свободи, гідності, пам’яті та незламності. Його роботи експонувалися в Україні та за кордоном, а плакати стали символами спротиву та підтримки українського народу.