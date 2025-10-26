ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

26 жовтня – 95 років від дня народження Івана Скрипника (1930-2002), краєзнавця, педагога, публіциста, дослідника історії Скиту Манявського;

– 75 років виповнюється Дмитру Сиваку (1950), художнику, лауреату обласної премії ім. Я. Лукавецького, заслуженому майстру народної творчості України, члену Національної спілки художників України.

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

