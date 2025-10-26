ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Якою буде погода на Івано-Франківщині 26 жовтня

Автор: Оксана Марушкевич
Синоптики прогнозують на Прикарпатті та в обласному центрі 26 жовтня 2025 року хмарну погоду з проясненнями, вночі невеликий дощ, в горах з мокрим снігом, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 2-4°, вдень 12-14° тепла.

По області: вночі 2-7°, вдень 10-15° тепла.

У високогір’ї Карпат: вночі вночі від 3 морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

Медико-метеорологічні умови 1-типу.

Видимість на автошляхах 4-6км.

