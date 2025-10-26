Прикарпатські рятувальники допомогли двом туристкам та місцевому мешканцю

25 жовтня рятувальники двічі надавали допомогу громадянам, які опинилися у складних умовах в гірській місцевості. Потребував допомоги місцевий мешканець у лісовому масиві Яремче та дві туристки зі Львова та Києва.

Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Так, 25 жовтня о 14:35 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві м. Яремче (присілок Дора) місцевий житель виявив чоловіка з ознаками погіршення самопочуття, який не міг самостійно пересуватись та потребував допомоги. Рятувальники ГПРВ Яремче оперативно дісталися до потерпілого 1953 р.н., надали йому першу домедичну допомогу та передали медикам.

Того ж дня, о 19:10 на лінію 101 надійшло повідомлення від двох туристок із Києва та Львова про те, що рухаючись у напрямку озера Несамовите через снігопад і холод втратили сили та не могли продовжити рух.

“Зв’язок із жінками підтримувався, координати їхнього місцезнаходження встановлено. Рятувальники ГПРВ Верховина розшукали заблукалих 1993 р.н., 1994 р.н жінок та супроводили їх до села Бистрець. Медичної допомоги вони не потребували”, – йдеться у дописі.

ДСНС України вкотре закликає громадян бути обережними під час мандрівок у гори!

Перед виходом обов’язково перевіряйте прогноз погоди, реєструйте маршрут та беріть із собою теплий одяг, засоби зв’язку а також обовʼязково завантажуйте застосунок «Порятунок у горах»https://surli.cc/vahmbi