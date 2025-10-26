ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

В Івано-Франківську проведуть акцію підтримки родин зниклих безвісти та полонених

Автор: Оксана Марушкевич
Сучасна будівля театру в центрі міста
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 26 жовтня, о 15 годині біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відбудеться акція підтримки родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців — “Вогонь надії”.

Метою заходу є висловлення солідарності з сім’ями, які чекають на повернення своїх близьких із полону або не мають звістки про них. Під час акції учасники запалять символічний вогонь — знак віри, що кожен захисник повернеться додому, повідомляє міський голова Руслан Марцінків.

Організатор події — громадська організація “503 Фемелі” за підтримки Івано-Франківського драмтеатру.

Усіх небайдужих мешканців міста запрошують долучитися до акції та разом підтримати родини українських Героїв.

Акція Вогонь надії в Івано-Франківську

Джерело(а) інформації

Руслан Марцінків.

СХОЖІ НОВИНИ