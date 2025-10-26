В Івано-Франківську проведуть акцію підтримки родин зниклих безвісти та полонених

Сьогодні, 26 жовтня, о 15 годині біля Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка відбудеться акція підтримки родин зниклих безвісти та полонених військовослужбовців — “Вогонь надії”.

Метою заходу є висловлення солідарності з сім’ями, які чекають на повернення своїх близьких із полону або не мають звістки про них. Під час акції учасники запалять символічний вогонь — знак віри, що кожен захисник повернеться додому, повідомляє міський голова Руслан Марцінків.

Організатор події — громадська організація “503 Фемелі” за підтримки Івано-Франківського драмтеатру.

Усіх небайдужих мешканців міста запрошують долучитися до акції та разом підтримати родини українських Героїв.