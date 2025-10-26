У Резерв+ вже можна оформити онлайн дев’ять типів відстрочок

З 1 листопада 2025 року документи на відстрочку від мобілізації можна буде подати через Резерв+ або в ЦНАП. Міністерство оборони зняло цю функцію з ТЦК та СП.

Повідомляє Івано-Франківський ЦК та СП

У застосунку “Резерв+” вже можна оформити онлайн дев’ять типів відстрочок. І більшість з них продовжуватимуться автоматично. Перелік буде збільшуватися — ще два типи відстрочок з’являться в застосунку найближчим часом.