Володимир Зеленський вважає, що найближчими днями можуть відбутися вагомі зустрічі, які наблизять припинення вогню для України.

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Про це він розповів під час відеозвернення, пише Фіртка.

“Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню. Потрібен реальний тиск на росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатися до миру, або будь-яку нашу пропозицію, яка справді може спрацювати й гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню, а потім — достойний мир і гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною й нарешті спрацювала”, — вказав Володимир Зеленський.

Він також зачепив тему постачання зброї для України.

“Головне питання на сьогодні — постачання ППО, ракет для неї. Будемо намагатися дійти відповідної згоди з Америкою щодо систем Patriot для України. Ми готові купити необхідну кількість цих систем. Тут не йдеться про благодійність”, — наголосив Президент.

Зокрема, 26 квітня, Дональд Трамп зустрівся із Володимиром Зеленським напередодні похорону Папи Римського. Це перша особиста зустріч президентів США та України після їх публічної суперечки в Білому домі.

За словами офіційного представника Білого дому, між президентами США та України була “дуже продуктивна дискусія”.

“Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни”, — прокоментував Володимир Зеленський.

Також того ж дня він зустрівся з президентом Франції Емануелем Макроном. А потім — з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, прем’єркою Італії Джорджею Мелоні та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.