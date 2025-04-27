Сьогодні у Бурштині попрощаються із молодим героєм Андрієм Ковалем

Житель Івано-Франківщини Андрій Коваль загинув на фронті, боронячи українську землю від московитських окупантів, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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В суботу, 26 квітня, полеглий герой востаннє повернувся до рідного дому, повідомляють в Бурштинській міській раді Burshtyn City Council

Неділя, 27 квітня – чин похорону:

12:30 година – виїзд з дому, вул. Коновальця, 6/1

14:00 година – церемонія прощання у ПК «Прометей»

Закликаємо всіх приєднатися до прощання, провести Захисника в останню путь і віддати йому належну шану. Нехай наша єдність і вдячність будуть гідною даниною його подвигу, йдеться у дописі.

Щирі співчуття рідним і близьким…

Світла пам’ять Герою України!