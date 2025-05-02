Напад на Стерненка: затриманій повідомили про підозру. ФОТО

Жінці, яка була затримана за напад на активіста та волонтера Сергія Стерненка, повідомили про підозру.

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Про це написав сам Стерненко, також про це з посиланням на джерела в Офісі генпрокурора повідомляє «Суспільне».

Затриманій повідомили про підозру за фактами державної зради та замаху на вбивство відомого волонтера (ч. 2 ст. 111, ст. 15, п.п. 6, 11,12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Сьогодні, 2 травня, Шевченківський районний суд Києва розглядатиме клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У Службі безпеки України пізніше розповіли, що підозрювану наприкінці минулого року дистанційно завербували російські спецслужби, коли шукала швидкий заробіток в інтернеті.

За даними слідства, спочатку на замовлення кураторів вона вела спостереження за певними автомобілями, фотографувала їх та передавала інформацію. Пізніше почала отримувати нові завдання, зокрема зібрати саморобний вибуховий пристрій.

«Із середини квітня фігурантка почала слідкувати за громадським активістом та волонтером Сергієм Стерненком, оселившись в одному з ним житловому комплексі. Пізніше вона отримала координати «схрону», в якому була захована вогнепальна зброя — пістолет моделі ПМ та набої до нього. А вранці 1 травня 2025 року куратор дав їй вказівку здійснити убивство активіста поблизу його помешкання. Завдяки попереднім спостереженням, зловмисниці вже були відомі марка автомобіля та приблизний час, коли волонтер залишає своє житло», – повідомили правоохоронці.

Агентка кілька разів вистрілила у Стерненка, одна з куль влучила в ногу. Її на місці затримали співробітники СБУ.

Під час обшуків у неї виявлено телефон із доказами роботи на рф, а також компоненти до саморобного вибухового пристрою, які вона зберігала в іншій квартирі.