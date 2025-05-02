Михайло Мудрик засвітив в Лондоні розкішний автомобіль

Український вінгер Михайло Мудрик останнім часом рідко з’являється в публічному просторі. Через відсторонення від футболу він обмежив активність у соціальних мережах, пише 24 Канал.

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Нещодавно гравця Челсі Михайло Мудрика помітили на вулицях Лондона. Зірковий футболіст зробив якісь покупки та сів у розкішний автомобіль

Нова автівка Мудрика

Михайло сам був за кермом новенького BMW M8 Gran Coupe та вирушив по своїх справах. Відповідне відео було опубліковано в тіктоці. Підписники одразу звернули увагу на українські номери автівки Мудрика.

В Україні орієнтовна вартість такого автомобіля становить від 105 до 150 тисяч доларів. Раніше Михайло хизувався у соцмережах фотографіями Audi RSQ8, коштує 150 тисяч доларів.

Нагадаємо Михайло Мудрик провалив допінг-тест — йому загрожує чотирирічне відсторонення