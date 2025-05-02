Франківські медики відновили функціональність руки юнака, яка деформувалась внаслідок давнього перелому

До травматологічного відділення Обласної дитячої клінічної лікарні звернулася мама з 13-річною дитиною, в якої спостерігалася виражена деформація лівого передпліччя та обмеження рухів у руці.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну дитячу лікарню.

“Як з’ясувалося, у 6-річному віці дитина отримала перелом ліктьової кістки, однак супутній вивих головки променевої кістки тоді не був вчасно виявлений. Це призвело до тяжкого ускладнення — ушкодження Монтеджі”, – йдеться у дописі.

Лікарі виявили значні зміни: псевдоартроз, вкорочення кістки, вивих і зміщення на 4 см, контрактуру ліктя та порушення обертальних рухів передпліччя.

Команда фахівців — ординатор Кулініч Л.І. та доцент Дубас В.І. — провели високоспеціалізовану операцію: усунули псевдоартроз, репонували головку променевої кістки та замістили дефект довжиною 8 см. Анестезіологічне забезпечення здійснили лікарі Іваник І.Я. та Семкович Я.В.

У післяопераційному періоді вдалося відновити анатомічну форму передпліччя та повну рухливість пальців. Спостереження триває.