У Івано-Франківську проведуть захід  “Італійська музика і паралімпійський спорт для України”

У суботу, 3 травня, о 20:00 год, на площі перед Івано-Франківською обласною філармонією ім. Іри Маланюк відбудеться міжнародний захід «Італійська музика і паралімпійський спорт для України», інформує Правда.іф.
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Під час концерту прозвучать кращі зразки італійської естради та рок-музики. У разі несприятливих погодних умов концерт перенесуть до філармонії.
“У Італії дуже розвинена культура волонтерства і бажання допомогти українцям. Нам важливо говорити про справедливий мир, за ці роки було пролито стільки крові, загинуло стільки людей, що українська нація заслужила на те, аби бути частиною європейської спільноти”, – каже о.Віталій Максимів, синкел у парафіяльно-економічних справах та соціального підприємництва Івано-Франківської Архієпархіі УГКЦ.
Захід ініційований італійською асоціацією «Anteas Alessandria» у співпраці з Івано-Франківською Архієпархією УГКЦ, Івано-Франківською ОВА, Обласною філармонією ім. Іри Маланюк та БО «Мізерікордія».
“Мені хочеться сюди приїжджати. Сподіваюся, завтра погода буде хорошою і для спортивних заходів, і для концерту. Ми готувалися до цього заходу цілий рік. Захоплюємося українським народом, тим, як ви боретеся в цій війні. Ми хотіли привезти не тільки матеріальну допомогу, а й ковток нашої музики і культури. Під час концерту ми виконаємо пісню, яку присвячуємо українській молоді, яка загинула під час війни і яка досі бореться. Це відома пісня про те, що той, хто стає на сторону добра, той уже переміг. Ми просто хочемо бути вам близькими. Наші народи разом, бо добра більше в цьому світі. Ми хочемо подарувати ці дві години забуття гарною розважальною музикою тим, хто постійно чує сирени, хто перебуває в депресії”, – наголошує Лучано Картолано, представник італійської асоціації «Anteas Alessandria».
Також в дорозі до Івано-Франківська спортсмени-паралімпійці.
“Нещодавно ми забрали з Івано-Франківська на лікування до Італії 9 важкохворих дітей, які не мали шансів в Україні на лікування. Деяких з них уже поставили на ноги, деякі продовжують лікування. Працюючи з дітьми, ми привозили гуманітарну допомогу і почали мріяти відкрити в Україні реабілітаційний центр. Хочемо провести завтрашній захід, щоб привернути увагу світу до війни в Україні. Культура, спорт, музика – та універсальна мова, якою ми хочемо говорити про те, що відбувається в Україні. До нас приїдуть троє атлетів, які перебувають у колісних кріслах. Світ не має забувати про людей з інвалідністю. Їх і так було багато в Україні, але через війну їхня кількість зросла. Світ має створити цим людям такі умови, щоб вони могли нормально жити. Ми проведемо майстер-класи, як їздити на лижах, грати в теніс, жити й розважатися, як усі інші люди”, – каже Лучано Картолано.