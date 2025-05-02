У Івано-Франківську проведуть захід  “Італійська музика і паралімпійський спорт для України”

У суботу, 3 травня, о 20:00 год, на площі перед Івано-Франківською обласною філармонією ім. Іри Маланюк відбудеться міжнародний захід «Італійська музика і паралімпійський спорт для України», інформує Правда.іф.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Під час концерту прозвучать кращі зразки італійської естради та рок-музики. У разі несприятливих погодних умов концерт перенесуть до філармонії.

“У Італії дуже розвинена культура волонтерства і бажання допомогти українцям. Нам важливо говорити про справедливий мир, за ці роки було пролито стільки крові, загинуло стільки людей, що українська нація заслужила на те, аби бути частиною європейської спільноти”, – каже о.Віталій Максимів, синкел у парафіяльно-економічних справах та соціального підприємництва Івано-Франківської Архієпархіі УГКЦ.

Захід ініційований італійською асоціацією «Anteas Alessandria» у співпраці з Івано-Франківською Архієпархією УГКЦ, Івано-Франківською ОВА, Обласною філармонією ім. Іри Маланюк та БО «Мізерікордія».

“Мені хочеться сюди приїжджати. Сподіваюся, завтра погода буде хорошою і для спортивних заходів, і для концерту. Ми готувалися до цього заходу цілий рік. Захоплюємося українським народом, тим, як ви боретеся в цій війні. Ми хотіли привезти не тільки матеріальну допомогу, а й ковток нашої музики і культури. Під час концерту ми виконаємо пісню, яку присвячуємо українській молоді, яка загинула під час війни і яка досі бореться. Це відома пісня про те, що той, хто стає на сторону добра, той уже переміг. Ми просто хочемо бути вам близькими. Наші народи разом, бо добра більше в цьому світі. Ми хочемо подарувати ці дві години забуття гарною розважальною музикою тим, хто постійно чує сирени, хто перебуває в депресії”, – наголошує Лучано Картолано, представник італійської асоціації «Anteas Alessandria».

Також в дорозі до Івано-Франківська спортсмени-паралімпійці.