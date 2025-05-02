На Франківщині провели в останню дорогу воїна Станчевського Олега. ФОТОРЕПОРТАЖ

Галицька громада попрощалася із Героєм Олегом Станчевським, уродженцем Крилоса.

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Повідомляє Галицька міська територіальна громада, передає Правда.іф.

Олег з друзями в перші дні війни став на захист України, воював у багатьох гарячих точках. За час служби був нагороджений нагрудним знаком «За доблесну службу» та медаллю «Ветеран війни».

23 вересня 2024 року під час важких боїв на Покровському напрямку Олег отримав важке поранення, яке й призвело до смерті.

Прожив Герой всього 32 роки. У 2018 році створив міцну християнську сім’ю, в якій народилася донечка Даринка. Між батьком та донечкою був особливий тісний зв’язок. Дуже любив свою дружину Віту.

Також у Героя залишились батьки та сестри.