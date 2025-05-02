На війні поліг Тарас Варцаба з Яремчанської громади

На російсько-українській війні загинув військовослужбовець Тарас Варцаба з Яремчанської громади.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомили у Яремчанській міськраді, пише Правда.