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На війні поліг Тарас Варцаба з Яремчанської громади

Автор: Олег Мамчур
02/05/2025 12:38
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На російсько-українській війні загинув військовослужбовець Тарас Варцаба з Яремчанської громади.

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Про це повідомили у Яремчанській міськраді, пише Правда.

“Із сумом повідомляємо, що громада втратила Героя. Впізнання підтвердило загибель Тараса Варцаби, який із минулого місяця вважався зниклим безвісти”, – йдеться у повідомленні.