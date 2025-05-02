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З Івано-франківщини на фронт передали десять квадрокоптерів FPV

Автор: Оксана Марушкевич
02/05/2025 12:26
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Городенківська міська рада відреагувала на запит військової частини A4267, де служать військовослужбовці з громади, та придбала десять квадрокоптерів FPV та батареї живлення до них.

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Пише Правда.іф з посиланням на Городенківську міську раду. 

“Днями дрони вирушать у зону бойових дій. Нехай ці дрони допоможуть гнати окупанта назад на болота і наближати нашу довгоочікувану Перемогу.

Квадрокоптери придбані коштом бюджету Городенківської міської ради.

Дякуємо ЗСУ за можливість жити і працювати! Разом Переможемо!” – йдеться у дописі