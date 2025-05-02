“Нас за людей не вважають”: відео з блокпоста ТЦК в Яремче. ВІДЕО

“Нас за людей не вважають”, — каже працівник ТЦК Євген, який працює на блокпості між Яремчем і Делятиним. Як працює цей блокпост дізнавайтесь далі.

Про це пише Правда.іф з посиланням на “Галку”.

Протягом 2024 року мешканці Івано-Франківщини понад 300 разів зверталися до представників омбудсмена України зі скаргами на можливі незаконні дії працівників ТЦК.

За словами представника Уповноваженого з прав людини, у більш ніж 50 випадках порушені права вдалося поновити. Найчастіше йшлося про обмеження волі та порушення права на доступ до інформації. Зокрема, порушенням прав визнали й тимчасове вилучення мобільного телефону в приміщенні ТЦК.

“Існує спільний наказ обласного ТЦК, управління СБУ та комендатури щодо заборони використання пристроїв фото- та відеофіксації на режимних об’єктах. Це обумовлено тим, що такі об’єкти, зокрема ТЦК, є органами військового управління, розташованими у військових будівлях. У приміщеннях часто міститься інформація для службового користування, яка не підлягає поширенню”, — каже військовослужбовець Євген.

На запитання журналістки про ситуацію у Ворохті та претензії з боку місцевих, нібито робота ТЦК негативно впливає на туристичну привабливість регіону, військовослужбовець ЗСУ Євген, що на блокпосту, відповів:

“Навіть якщо і так, допустимо, через блокпости, через оповіщення, багато хто не виходить з дому, наприклад — можливо, в якійсь мірі навіть ТЦК перешкоджає туризму, так, бо перевіряють документи, люди не хочуть їхати. Ну, але, перепрошую, у нас війна. Що нам тепер, здати зброю, здаватися, бо в когось там бізнес не працює”.

Як працює блокпост і що змінилось у роботі територіальних центрів комплектування за останній рік, а також як реагують люди, зокрема і місцеві, на наявність цього блокпосту — дивіться в репортажі.