Максим Скрипник — арбітр матчу «Фенікс-Маріуполь» – «Прикарпаття»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 6-го туру групи “Вибування” чемпіонату країни у Першій лізі.

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Зокрема, поєдинок “Фенікс-Маріуполь” – “Прикарпаття”, який відбудеться найближчої суботи, 3 травня, на львівському стадіоні “СКІФ” в полі судитиме Максим Скрипник.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 29-річний рефері з Київської області почав обслуговувати цього сезону, дебютувавши у 2-му турі групи “Б” “Металург” – “Вікторія” (1:3).

До цього з серпня 2023-го він відпрацював на восьми іграх Другої ліги. У матчах за участі “Фенікс-Маріуполя” і “Прикарпаття” Максим Скрипник працюватиме вперше.

Чемпіонат України. Перша ліга. Група “Вибування”. 6 тур

«Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) – «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

3 травня 2025 року. Львів, стадіон “СКІФ” – 14:00