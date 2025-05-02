ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На станції у Галичі зупинятиметься потяг Коломия — Львів — Луцьк
Диван на коліщатках в темній вітальні

На станції у Галичі зупинятиметься потяг Коломия — Львів — Луцьк

Автор: Олег Мамчур
02/05/2025 10:57
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

У Галичі зупинятиметься потяг № 815/816 Коломия — Львів — Луцьк. Укрзалізниця в тестовому режимі призначила зупинку на цій станції.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії.

Графік зупинок на станції Галич:

  • у напрямку Львова та Луцька — 08:00–08:01;
  • у напрямку Коломиї — 21:21–21:22.

Поїзд № 815/816 Коломия — Львів — Луцьк почне курсувати з 6 травня 2025 року чотири дні на тиждень — щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. У понеділок, вівторок і середу він їхатиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия.

“Для вивчення пасажиропотоку поїзд сполученням Коломия — Львів — Коломия зупинятиметься в Галичі з 6 травня, а поїзд у сполученні Коломия — Луцьк — Коломия — з 8 травня”, — пишуть в Укрзалізниці.

На маршруті курсуватиме сучасний рейковий автобус PESA 620M з кондиціонером, USB-зарядками та усіма зручностями регіонального поїзда.