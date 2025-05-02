На станції у Галичі зупинятиметься потяг Коломия — Львів — Луцьк

У Галичі зупинятиметься потяг № 815/816 Коломия — Львів — Луцьк. Укрзалізниця в тестовому режимі призначила зупинку на цій станції.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці компанії.

Графік зупинок на станції Галич:

у напрямку Львова та Луцька — 08:00–08:01;

у напрямку Коломиї — 21:21–21:22.

Поїзд № 815/816 Коломия — Львів — Луцьк почне курсувати з 6 травня 2025 року чотири дні на тиждень — щочетверга, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі. У понеділок, вівторок і середу він їхатиме за маршрутом Коломия — Львів — Коломия.

“Для вивчення пасажиропотоку поїзд сполученням Коломия — Львів — Коломия зупинятиметься в Галичі з 6 травня, а поїзд у сполученні Коломия — Луцьк — Коломия — з 8 травня”, — пишуть в Укрзалізниці.

На маршруті курсуватиме сучасний рейковий автобус PESA 620M з кондиціонером, USB-зарядками та усіма зручностями регіонального поїзда.