Троє осіб травмувались за минулу добу в автопригодах на Прикарпатті. ФОТО

Аварії трапилися в Надвірнянській, Рогатинській та Богородчанській територіальних громадах. За даними фактами слідчі розпочали кримінальні провадження і наразі встановлюють усі обставини подій.

Повідомляє Поліція Івано-Франківської області, передає Правда.іф

Перша ДТП мала місце 1 травня близько 13:30 у Делятині. Відомо, що 76-річний водій автомобіля «ЗАЗ Славута», виконуючи маневр повороту не надав перевагу в русі зустрічному транспорту та допустив зіткнення з мотоциклом BMW. Останнім керував уродженець Польщі, 1975 року народження.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, його госпіталізовано.

Керманичі тверезі.

Цього дня трапилася ще одна дорожньо-транспортна пригода близько 16:50 у селі Конюшки, Рогатинської громади. На місці поліцейські з’ясували, що водій «ВАЗ 2114», 1978 року народження, мешканець громади, зіткнувся із вантажівкою «MAN», Останнім керував мешканець Рогатина, 1978 року народження.

У результаті аварії травми отримав 28-річний пасажир «ВАЗ».

А у Богородчанській територіальній громаді у ДТП травмувалась пасажирка мотоцикла. З’ясовано, що між населеними пунктами Підгір’я та Дзвиняч, 23-річний мотоцикліст проявив неуважність та допустив падіння мотоцикла.

Внаслідок ДТП постраждала пасажирка двоколісника, 2001 року народження, мешканка обласного центру. ЇЇ доставлено до лікарні.

За всіма фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України і наразі встановлюють усі обставини подій.