У Криму прогриміли потужні вибухи, заявляють про атаку на аеродроми

У ніч на 2 травня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. В соцмережах повідомляють про атаку безпілотників на місцеві аеродроми.

Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Користувачі соцмереж пишуть про численні атаки дронів по військових об’єктах, зокрема по аеродромах у Севастополі, Саках, Джанкойському районі, Новофедорівці та поблизу села Красне.

У Севастополі, за словами очевидців, вибухи пролунали в районах аеродромів Кача і Бельбек. У небі бачили спалахи, а місцеві телеграм-канали повідомили щонайменше про одне влучання.

На заході Криму під ударами опинився аеродром у Саках. Зі Сакського району повідомляють про потужні вибухи та стрілянину, ймовірно, з боку російської ППО. Аналогічні звуки чули і в Євпаторії.

Очевидці в Гвардійському повідомили про атаки на аеродром і військову частину. У районі села Красне бачили спалахи та чули вибухи. Повідомляється про масштабну пожежу.

Також вибухи чули в Джанкойському районі, де, за повідомленнями, були особливо гучні звуки. У Новофедорівці, де розташований один із ключових військових аеродромів, також зафіксовано вибухи й стрілянину ППО. У нічному небі бачили спалахи.

Користувачі соцмереж зазначають, що це може бути наймасштабніша атака дронів на військові об’єкти на півострові з початку повномасштабної війни.