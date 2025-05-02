Якою буде погода в Івано-Франківській області 2 травня

2 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність.

Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5°, вдень — 20-22° тепла.

По області вночі прогнозують 1-6°, вдень — 17-22° тепла.

У високогір’ї Карпат вночі — 1-6°, вдень — 11-16° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.