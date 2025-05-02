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Якою буде погода в Івано-Франківській області 2 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Якою буде погода в Івано-Франківській області 2 травня

Автор: Олег Мамчур
02/05/2025 09:18
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2 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру, пише Правда.

  • Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 3-5°, вдень — 20-22° тепла.
  • По області вночі прогнозують 1-6°, вдень — 17-22° тепла.
  • У високогір’ї Карпат вночі — 1-6°, вдень — 11-16° тепла.

Вітер — південно-східний, 5-10 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра, в тумані — 600-900 метрів.