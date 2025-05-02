Коломийщина прощається із відважним воїном Василем Ковцуняком

Нижньовербізька громада у п’ятницю 02 травня та у суботу 03 травня прощається із полеглим героєм Василем Ковцуняком, який понад 11 років боронив українську землю від московитського окупанта, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Прощання із героєм

Чин похорону полеглого Героя – КОВЦУНЯКА Василя Васильовича розпочнеться у суботу, 3 травня о 10.00 годині в селі Мишин.

Читання псалтиру о 16:30 годині у п‘ятницю 02 травня.

Просимо розділити з рідними скорботу втрати та гідно вшанувати пам’ять нашого Героя, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці Нижньовербізької сільської ради.

З метою вшанування пам’яті полеглого воїна старшого сержанта Ковцуняка Василя на території Нижньовербізької громади оголошено 1 та 2 травня днями жалоби.

Захисник помер внаслідок поранення, отриманого в зоні бойових дій.

У дні жалоби на всій території громади будуть приспущені державні прапори та не проводитимуться розважальні заходи.

Полеглий герой був бійцем 419 окремого стрілецького батальйону 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.