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Коломийщина прощається із відважним воїном Василем Ковцуняком
Диван на коліщатках в темній вітальні

Коломийщина прощається із відважним воїном Василем Ковцуняком

Автор: Ігор Василик
02/05/2025 09:02
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Нижньовербізька громада у п’ятницю 02 травня та у суботу 03 травня прощається із полеглим героєм Василем Ковцуняком, який понад 11 років боронив українську землю від московитського окупанта, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Прощання із героєм

  • Чин похорону полеглого Героя – КОВЦУНЯКА Василя Васильовича розпочнеться у суботу, 3 травня о 10.00 годині в селі Мишин.
  • Читання псалтиру о 16:30 годині у п‘ятницю 02 травня.

Просимо розділити з рідними скорботу втрати та гідно вшанувати пам’ять нашого Героя, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці Нижньовербізької сільської ради.

З метою вшанування пам’яті полеглого воїна старшого сержанта Ковцуняка Василя на території Нижньовербізької громади оголошено 1 та 2 травня днями жалоби.

Захисник помер внаслідок поранення, отриманого в зоні бойових дій.

У дні жалоби на всій території громади будуть приспущені державні прапори та не проводитимуться розважальні заходи.

Полеглий герой був бійцем 419 окремого стрілецького батальйону 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.