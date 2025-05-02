Коломийщина прощається із відважним воїном Василем Ковцуняком

Нижньовербізька громада у п’ятницю 02 травня та у суботу 03 травня прощається із полеглим героєм Василем Ковцуняком, який понад 11 років боронив українську землю від московитського окупанта, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Прощання із героєм
- Чин похорону полеглого Героя – КОВЦУНЯКА Василя Васильовича розпочнеться у суботу, 3 травня о 10.00 годині в селі Мишин.
- Читання псалтиру о 16:30 годині у п‘ятницю 02 травня.
Просимо розділити з рідними скорботу втрати та гідно вшанувати пам’ять нашого Героя, йдеться в офіційному повідомлені на сторінці Нижньовербізької сільської ради.
З метою вшанування пам’яті полеглого воїна старшого сержанта Ковцуняка Василя на території Нижньовербізької громади оголошено 1 та 2 травня днями жалоби.
Захисник помер внаслідок поранення, отриманого в зоні бойових дій.
У дні жалоби на всій території громади будуть приспущені державні прапори та не проводитимуться розважальні заходи.
Полеглий герой був бійцем 419 окремого стрілецького батальйону 42-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.