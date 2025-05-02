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Диван на коліщатках в темній вітальні

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
02/05/2025 08:50
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Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

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2 травня – 55 років виповнюється Світлані Повшик (1970), художниці декоративно-ужиткового мистецтва, графіку, членкині Національної спілки художників України (2013), старшої викладачки кафедри дизайну й теорії мистецтва Навчально-навчального інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, голові обласної організації НСХУ, уродженки с. Ямниця (нині Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.