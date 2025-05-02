Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

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2 травня – 55 років виповнюється Світлані Повшик (1970), художниці декоративно-ужиткового мистецтва, графіку, членкині Національної спілки художників України (2013), старшої викладачки кафедри дизайну й теорії мистецтва Навчально-навчального інституту мистецтв Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника, голові обласної організації НСХУ, уродженки с. Ямниця (нині Ямницької територіальної громади Івано-Франківського району).
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.