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Сьогодні у Калуській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Ярослава Комара
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні у Калуській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Ярослава Комара

Автор: Ігор Василик
02/05/2025 08:31
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Вчора 01 травня, Калуська міська громада зустріла скорботний кортеж із тілом полеглого головного сержанта Ярослава Комара, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Сьогодні із рідної хати полеглого героя у селі Голинь, по вулиці Бережницького, 27, відбудеться похорон героя.

Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 2 травня, о 13:00 від рідної домівки Героя.

Відправа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ села Голинь.

Поховають Героя Ярослава Комара на кладовищі рідного села.

Вічна пам’ять та слава Герою України!

Ярослав Комар