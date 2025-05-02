Сьогодні у Калуській громаді проведуть в останню путь полеглого героя Ярослава Комара

Вчора 01 травня, Калуська міська громада зустріла скорботний кортеж із тілом полеглого головного сержанта Ярослава Комара, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Сьогодні із рідної хати полеглого героя у селі Голинь, по вулиці Бережницького, 27, відбудеться похорон героя.
Чин похорону розпочнеться у п’ятницю, 2 травня, о 13:00 від рідної домівки Героя.
Відправа в церкві Покрови Пресвятої Богородиці УКГЦ села Голинь.
Поховають Героя Ярослава Комара на кладовищі рідного села.
Вічна пам’ять та слава Герою України!