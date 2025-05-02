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Сьогодні на Тлумаччину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Михайла Драгомаци
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні на Тлумаччину прибуде скорботний кортеж із тілом героя Михайла Драгомаци

Автор: Ігор Василик
02/05/2025 08:16
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Сумна звістка знову надійшла до Тлумацької громади. На війні проти московитських окупаційних військ загинув військовий із села Бортники Михайло Драгомаца, 1981 р.н.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф із посиланням на Тлумацьку міську раду.

Захисник загинув на Херсонщині, під час виконання бойового завдання.

Сьогодні 02 травня, тіло полеглого воїна Михайла Драгомаци прибуде на рідну Тлумаччину.

“Просимо усіх жителів Тлумача гідно зустріти Героя, сформувавши живий коридор вздовж вулиць нашого міста”, – йдеться у дописі. .

Орієнтовний час прибуття – 11:45 год. (центр міста, біля пам’ятника «Борцям за волю України», краще прийти заздалегідь).

Опісля, похоронний кортеж прямуватиме з міста Тлумача через село Королівку до села Бортники, до рідної домівки полеглого захисника.