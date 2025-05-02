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Сьогодні додому востаннє повертається полеглий герой Костянтин Трифонов
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні додому востаннє повертається полеглий герой Костянтин Трифонов

Автор: Ігор Василик
02/05/2025 08:01
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Долинська громада знову зазнала непоправної втрати, на загинув, захищаючи нашу свободу та гідність, місцевий житель Костянтин Трифонов.

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Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на голову Долинської громади Івана Диріва.

Молодший сержант Костянтин Трифонов, житель Долини, загинув у неділю 27 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н.п. Садки Сумської області.

Зустріч Героя відбудеться сьогодні, 2 травня о 10,00 годині

Маршрут скорботного кортежу пролягатиме: Долинська багатопрофільна лікарня – світлофор – вул . Грушевського – міська рада – проспект Незалежності – вул. Обліски, 4 – кімната смутку біля Укрпошти (вул. Міцкевича, 35а)

Чин похорону відбудеться у суботу 3 травня о 15.00 годині в Церкві успіння Пресвятої Богородиці міста Долини.

“Прохання провести Героя в останню путь з усією шаною, на яку він заслуговує. Нехай наша любов і підтримка стануть останнім подарунком для Героя, який віддав своє життя за майбутнє країни, дітей, всіх українців”, – йдеться у дописі