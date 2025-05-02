Сьогодні додому востаннє повертається полеглий герой Костянтин Трифонов

Долинська громада знову зазнала непоправної втрати, на загинув, захищаючи нашу свободу та гідність, місцевий житель Костянтин Трифонов.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це своїх читачів повідомляє інформаційний ресурс Правда.іф, із посиланням на голову Долинської громади Івана Диріва.
Молодший сержант Костянтин Трифонов, житель Долини, загинув у неділю 27 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі н.п. Садки Сумської області.
Зустріч Героя відбудеться сьогодні, 2 травня о 10,00 годині
Маршрут скорботного кортежу пролягатиме: Долинська багатопрофільна лікарня – світлофор – вул . Грушевського – міська рада – проспект Незалежності – вул. Обліски, 4 – кімната смутку біля Укрпошти (вул. Міцкевича, 35а)
Чин похорону відбудеться у суботу 3 травня о 15.00 годині в Церкві успіння Пресвятої Богородиці міста Долини.
“Прохання провести Героя в останню путь з усією шаною, на яку він заслуговує. Нехай наша любов і підтримка стануть останнім подарунком для Героя, який віддав своє життя за майбутнє країни, дітей, всіх українців”, – йдеться у дописі