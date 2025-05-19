Наукова еліта ІФНТУНГ — у центрі державного визнання

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу вкотре доводить: потужна наукова школа, відданість ідеалам академічності та самовіддана праця його науковців заслуговують найвищої державної оцінки.

Йдеться на сайті ІФНТУНГ, пише Правда.іф.

Особливої честі удостоїлись два знані вчені університету — Указом Президента України №307/2025 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки» їм присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

Це високе звання отримали:

Леонід Заміховський – доктор технічних наук, багаторічний очільник кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Факультету інформаційних технологій ІФНТУНГ;

– доктор технічних наук, багаторічний очільник кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем Факультету інформаційних технологій ІФНТУНГ; Віктор Петренко – доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та державного управління ІФНТУНГ.

Це не просто відзнака за багаторічну сумлінну працю. Це — державне визнання інтелектуальної відваги, наукової послідовності та внеску, що зміцнює науково-технічний потенціал України, особливо в умовах воєнного стану.

Відзначені науковці — не лише провідні фахівці у своїх галузях, але й наставники, які виплекали цілу плеяду молодих науковців, щедро ділячись досвідом і знаннями. Їхні здобутки — це не лише монографії, статті й патенти. Це нові підходи, технології, концепти, що формують майбутнє української науки.

“Сьогодні в університеті працює вже 10 Заслужених діячів науки і техніки України, і це — свідчення живої, динамічної, високопрофесійної наукової традиції, яка утверджується зусиллями таких постатей, як професори Леонід ЗАМІХОВСЬКИЙ і Віктор ПЕТРЕНКО. Саме завдяки таким ученим ІФНТУНГ утверджує себе як сучасний університет — центр передових досліджень, інновацій і технологічного прориву”, – йдеться у повідомленні.