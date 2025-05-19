Солотвинська громада зі сльозами на очах зустріла захисника України Віктора Цюпака ФОТО/ВІДЕО

Сьогодні, 19 травня, Солотвинська громада на колінах зустріла тіло полеглого захисника України Віктора Цюпака.
Чимало мешканців Солотвинської громади вийшли на вулиці, щоб у безмовній скорботі вклонитися Герою, який без вагань став на захист рідної землі та віддав найцінніше – власне життя за майбутнє України.
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Вічна слава Герою. Нехай його душа знайде спокій у Царстві Небесному.
Чин поховання Воїна Віктора Цюпака розпочнеться завтра, 20 травня, о 11.00 год. в селі Кричка, повідомляє Солотвинська селищна рада, передає Правда ІФ