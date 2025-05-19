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У Франківську відбулась акція, присвячена третій річниці виходу захисників з Азовсталі. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську відбулась акція, присвячена третій річниці виходу захисників з Азовсталі. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
19/05/2025 19:27
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В Івано-Франківську біля драмтеатру відбулась акція, присвячена третій річниці виходу захисників Маріуполя з території Азовсталі.

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Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.

Він наголошує, що громада докладає зусиль, щоб голос полонених та зниклих безвісти був почутим. На всіх міжнародних зустрічах, а також з державними органами влади, влада піднімає питання наших захисників, що в полоні чи зникли безвісти.

“Івано-Франківськ був, є і буде разом з рідними наших Героїв… Дякую усім, хто організовує та приходить на ці акції. Наш обовʼязок – привертати увагу. Віримо, що обмінів буде більше. Дякуємо захисникам та захисницям, які нас боронили та далі продовжують боротися”, – додав міський голова.