У Франківську відбулась акція, присвячена третій річниці виходу захисників з Азовсталі. ФОТО

В Івано-Франківську біля драмтеатру відбулась акція, присвячена третій річниці виходу захисників Маріуполя з території Азовсталі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє очільник міста Руслан Марцінків.

Він наголошує, що громада докладає зусиль, щоб голос полонених та зниклих безвісти був почутим. На всіх міжнародних зустрічах, а також з державними органами влади, влада піднімає питання наших захисників, що в полоні чи зникли безвісти.