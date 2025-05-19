Франківські студенти здобули шість кубків на мистецькому конкурсі в Парижі

Студенти Фахового коледжу Університету Короля Данила спеціальностей «Музичне мистецтво» й «Сценічне мистецтво» узяли участь в XXXIII Міжнародному мистецькому конкурсі в Парижі «Etoiles de Paris». Конкурс тривав впродовж 7-10 травня. Учасниками фестивалю могли стати люди віком від 6 до 50 років, інформує Правда.іф.

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Серед призерів – Антонія Втерковська, студентка групи КМс-24-1 (І місце); Вероніка Сафарова, студентка групи КМс-24-1 (І місце); Ірина Южда, студентка групи КМс-24-1 (ІІ місце); Юлія Семчишак, студентка групи КМс-23-1 (І місце); Софія Худик, студентка групи КСМс-24-1 (І місце); Анна Мельницька, студентка групи КСМс-24-1 (І місце).

Підготовкою студенток до пісенного конкурсу займалися викладачки кафедри естрадно-вокального мистецтва Леся Струк, Ірина Батюк та Оксана Сидорак.

До слова, ХХХІІІ Міжнародний конкурс і фестиваль фольклору, танцю та музики «Etoiles de Paris» – це престижний культурний захід, до складу журі якого запрошують відомих діячів культури та мистецтва Франції.