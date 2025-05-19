На Прикарпатті на річці Прут планують збудувати каскад ГЕС

На території Матеївецької громади на річці Прут планують побудувати каскад гідроелектростанцій.

Про це у facebook повідомив аналітик ГО “Українська природоохоронна група”, еколог Петро Тєстов.

За його словами, зараз триває процедура оцінки впливу на довкілля для будівництва гідроелектростанції на річці Прут — відповідний звіт вже оприлюднений у реєстрі Міндовкілля.

“В межах Матеївецької ОТГ на р. Прут планують побудувати каскад ГЕС. Процедура зараз на етапі стратегічної екологічної оцінки (СЕО), відповідний звіт є в реєстрі https://my.eco.gov.ua/SEO-InfoDoc?docNumber=19-03-14095-25 Я мав можливість ознайомитись з “аргументами” тих хто хоче знищити річку. Їх зміст якщо коротко – всі проблеми існуючих ГЕС в Україні є тому, що їх будували не ми і неправильно. А у нас буде все чудово)) А ті хто проти ГЕС – працюють на Ахметова і ко через створені ними підставні організації в США і Європі)”, – зазначає Тєстов.

Також еколог вбачає у цьому загрозу для довкілля, міжнародного іміджу України та її євроінтеграційного курсу.

“Є такий документ Ukraine Facility. В ньому написано що ми, як держава, маємо робити аби рухатись в ЄС. І отримувати гроші від ЄС. Транши допомоги прямо прив’язані до виконання плану. І там усюди по документу згадується принцип “не завдання суттєвої шкоди”. Do No Significant Harm (DNSH). І це не просто там слова – є законодавство ЄС яке визначає критерії для проектів аби вони відповідали цьому принципу. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj/eng“, – наголошує еколог.

Він додає, що у документі окремо багато розписано про ГЕС.