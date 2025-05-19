На Прикарпатті на річці Прут планують збудувати каскад ГЕС

На території Матеївецької громади на річці Прут планують побудувати каскад гідроелектростанцій.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Про це у facebook повідомив аналітик ГО “Українська природоохоронна група”, еколог Петро Тєстов.
За його словами, зараз триває процедура оцінки впливу на довкілля для будівництва гідроелектростанції на річці Прут — відповідний звіт вже оприлюднений у реєстрі Міндовкілля.
“В межах Матеївецької ОТГ на р. Прут планують побудувати каскад ГЕС. Процедура зараз на етапі стратегічної екологічної оцінки (СЕО), відповідний звіт є в реєстрі https://my.eco.gov.ua/SEO-InfoDoc?docNumber=19-03-14095-25 Я мав можливість ознайомитись з “аргументами” тих хто хоче знищити річку. Їх зміст якщо коротко – всі проблеми існуючих ГЕС в Україні є тому, що їх будували не ми і неправильно. А у нас буде все чудово)) А ті хто проти ГЕС – працюють на Ахметова і ко через створені ними підставні організації в США і Європі)”, – зазначає Тєстов.
Також еколог вбачає у цьому загрозу для довкілля, міжнародного іміджу України та її євроінтеграційного курсу.
“Є такий документ Ukraine Facility. В ньому написано що ми, як держава, маємо робити аби рухатись в ЄС. І отримувати гроші від ЄС. Транши допомоги прямо прив’язані до виконання плану. І там усюди по документу згадується принцип “не завдання суттєвої шкоди”. Do No Significant Harm (DNSH). І це не просто там слова – є законодавство ЄС яке визначає критерії для проектів аби вони відповідали цьому принципу. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2021/2139/oj/eng“, – наголошує еколог.
Він додає, що у документі окремо багато розписано про ГЕС.
“Один з критеріїв такий – якщо мова йде про будівництво нових гребель ГЕС, то або це має бути надзвичайно важливий для держави проект, переваги від ГЕС більше ніж шкода для річки, і жодних альтернатив саме такому будівництву немає. Або це має бути проект який не вплине на досягнення річкою “доброго” екологічного стану. Дивимось матеріали Плану управління річковим басейном Дунаю на 2025-2030, теж розробленим на виконання європейської директиви і затвердженим Кабміном. Що бачимо? Ця ділянка Прута має “відмінні” показники по багатьом параметрам. А погіршення показників починається (який сюрприз!!) біля греблі Снятинської ГЕС. Тому будівництво ГЕС тут – це знищення такого відмінного стану. А щодо альтернатив – що, в Коломийському районі немає де поставити СЕС? Потужність цієї МГЕС настільки мізерна що це не грає жодної ролі в загальному енергозабезпеченні. Тому по європейські – це як раз цю ГЕС не будувати. А ще забудовник робить акцент що для бюджета жодних витрат, лише плюси. Ага, а що у нас там каже Закон про відновлення природи ЄС? 25 000 кілометрів річок треба повернути у стан вільної течії. Тому на цю ГЕС на Пруті прийдеться, якщо її таки побудують, наступному поколінню витрачати кошти – на її демонтаж! Он WWF-Україна зробила багато фахових досліджень і по демонтажу гребель взагалі, і по проблемам басейну Прута зокрема. Сподіваюсь цей проект відхилять, і не перетворять одну з добре збережених ділянок річок в черговий каскад ставків”, – каже Тєстов.