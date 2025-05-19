Трамп заявив про “негайні” переговори України та РФ після дзвінка Путіну: Деталі розмови

Президент США Дональд Трамп після телефонної розмови з лідером РФ Володимиром Путіним 19 травня оголосив, що Україна та Росія “негайно” розпочнуть переговори щодо припинення вогню.

Джерело: “Європейська правда” з посиланням на його дописі в Truth Social

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Деталі: Трамп заявив, що його розмова з господарем Кремля в понеділок минула “дуже добре”. а її тон і дух “були чудовими”.

“Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що ще важливіше, про закінчення війни. Умови цього будуть обговорені між двома сторонами, як це і має бути, оскільки тільки вони знають деталі переговорів, про які ніхто інший не може знати”, – анонсував він.

Американський президент також вказав, що Росія хоче торгувати зі США, “і я з цим згоден”, оскільки вона “має надзвичайну можливість створити величезну кількість робочих місць і багатства”, а “її потенціал є необмеженим”.

Трамп також повідомив, що поінформував про розмову президента України Володимира Зеленського, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, президента Франції Емманюеля Макрона, прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента Фінляндії Александра Стубба.

“Переговори між Росією та Україною розпочнуться негайно… Ватикан, представлений Папою Римським, заявив, що буде дуже зацікавлений у проведенні переговорів. Нехай процес розпочнеться!” – підсумував Трамп.

Російські пропагандистські медіа ТАСС та РБК з посиланням на коментар Путіна

Деталі: Путін заявив, що Росія начебто готова працювати над меморандумом з Україною, який включає і можливе припинення вогню на певний час. Також глава РФ сказав, що контакти між переговорними групами, що зустрічались у Стамбулі “відновились”.

Під час розмови, за словами кремлівського хазяїна, він почув позицію Трампа щодо “припинення бойових дій” в Україні.

При цьому Путін заявив, що “необхідно виробити найбільш ефективні шляхи руху до миру” і що Росія готова працювати над якимось “меморандумом” з Україною, що стосується і припинення вогню.

Розмову з Трампом він назвав “конструктивною”. За словами Путіна, обидві сторони мають “знайти компроміси, які задовольнили б всі сторони”. А для РФ головне – усунути причини цієї, які він сказав, “кризи”.