Науковий спеціалізований журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» вперше в історії ІФНТУНГ індексований у Scopus – одній із престижних світових наукометричних баз.
Про це Правда іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.
Індексація у Scopus означає, що результати досліджень наших учених стають видимими для глобальної академічної спільноти, а видання відповідає найвищим стандартам якості та академічної доброчесності.
Головним редактором журналу є д.т.н., проф. Людмила Архипова, під керівництвом якої редакційна колегія друкує наукові публікації.
Як зазначають в університеті, важливу роль у розвитку видання відіграв і проректор з наукової роботи Олександр Кондрат, який послідовно підтримує ініціативи, спрямовані на інтеграцію університетської науки у світовий науковий простір.
“Завдяки їхній спільній праці журнал вийшов на якісно новий рівень, ставши не лише майданчиком для обміну знаннями, а й гідним представником української науки у світі”, – йдеться у дописі.