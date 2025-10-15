ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Науковий журнал ІФНТУНГ індексували у одній із престижних світових наукометричних баз Scopus

Автор: Ігор Василик
Науковий журнал ІФНТУНГ індексували у одній із престижних світових наукометричних баз Scopus
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Науковий спеціалізований журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» вперше в історії ІФНТУНГ індексований у Scopus – одній із престижних світових наукометричних баз.

Про це Правда іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Індексація у Scopus означає, що результати досліджень наших учених стають видимими для глобальної академічної спільноти, а видання відповідає найвищим стандартам якості та академічної доброчесності.

Головним редактором журналу є д.т.н., проф. Людмила Архипова, під керівництвом якої редакційна колегія друкує наукові публікації.

Як зазначають в університеті, важливу роль у розвитку видання відіграв і проректор з наукової роботи Олександр Кондрат, який послідовно підтримує ініціативи, спрямовані на інтеграцію університетської науки у світовий науковий простір.

“Завдяки їхній спільній праці журнал вийшов на якісно новий рівень, ставши не лише майданчиком для обміну знаннями, а й гідним представником української науки у світі”, – йдеться у дописі.

Джерело(а) інформації

посиланням

СХОЖІ НОВИНИ