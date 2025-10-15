Науковий спеціалізований журнал «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» вперше в історії ІФНТУНГ індексований у Scopus – одній із престижних світових наукометричних баз.

Про це Правда іф з посиланням на Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Індексація у Scopus означає, що результати досліджень наших учених стають видимими для глобальної академічної спільноти, а видання відповідає найвищим стандартам якості та академічної доброчесності.

Головним редактором журналу є д.т.н., проф. Людмила Архипова, під керівництвом якої редакційна колегія друкує наукові публікації.

Як зазначають в університеті, важливу роль у розвитку видання відіграв і проректор з наукової роботи Олександр Кондрат, який послідовно підтримує ініціативи, спрямовані на інтеграцію університетської науки у світовий науковий простір.