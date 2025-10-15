ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події

Автор: Любов Семанишин
Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

15 жовтня – 130 років від дня народження Володимира Гжицького (1895-1973), прозаїка і драматурга, перекладача, автора історичного роману «Опришки»;

– 70 років виповнюється Дмитру Пожоджуку (1955), майстру народної творчості, мистецтвознавцю, журналісту, письменнику, громадсько-політичному діячеві, етнографу, фольклористу, писанкарю, вишивальнику, етнологу з с. Космача Косівського району (нині адміністративний центр Космацької територіальної громади Косівського району).

Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.

