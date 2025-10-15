ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Правоохоронці викрили псевдомольфара, який “розводив” людей на гроші

Автор: Ігор Василик
Зловмисник створив фейкові акаунти в соціальних мережах та, видаючи себе за «цілителя», пропонував громадянам проведення різноманітних ритуалів: від зняття «порчі» до пошуку безвісти зниклих родичів.

Прайс становив від 400 до 4 500 гривень залежно від «складності» завдання. За скоєне йому загрожує до восьми років ув’язнення.

Шахрайську схему викрили оперативники Дніпровського управління поліції столиці спільно з фахівцями управління протидії кіберзлочинам та за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури  м. Києва.

В ході слідства правоохоронці встановили, що 28-річний киянин  напрацював схему  виманювання грошей: він створив акаунти у популярних соціальних мережах, в яких  під виглядом «мольфара» проводив листування із «клієнтами» та надавав «послуги» з нібито зняття «порчі», пошуку безвісти зниклих осіб та проводив «ритуали зцілення» від хвороб.

Вартість таких «послуг» він оцінював від 400 до 4 500 гривень. Щойно гроші надходили на банківську картку, зловмисник  припиняв будь-яке спілкування із замовниками та блокував їх  у соціальних мережах.

Наразі поліцейські задокументували 7 епізодів шахрайства, вчинених фігурантом. Тривають заходи із встановлення інших громадян, які були введені в оману.

Слідчі повідомили правопорушнику про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство. Санкція інкримінованої статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Поліція Києва попереджає про небезпечні злочинні схеми та закликає громадян бути більш обачними, а у разі виявлення фактів шахрайства або інших неправомірних дій – звертатися до поліції.

