Жителі Букачівської громади скаржаться на якість доріг “Більшівці – Княгиничі” та “Конюшки – Журавеньки”. За їх словами, вони перебувають у вкрай занедбаному стані й фактично ізолюють десятки сіл від нормального транспортного сполучення.

Про проблему сайт “Галка” повідомив житель громади Тарас Сливка.

“Тут десятки сіл, лікарня та станція “швидкої” у Букачівцях, шкільні автобуси. Нині вони фактично відрізані від нормального транспортного життя: ями, небезпека, втрачені години”, – пояснює Сливка.

Чоловік створив петицію до Івано-Франківської обласної ради, у якій наголосив:

автомобілі змушені виїжджати на зустрічну смугу,

“швидка” ризикує не встигнути до пацієнтів,

шкільні автобуси не можуть безпечно курсувати.

Водій автомобіля екстреної медичної допомоги Юрій (прізвище не вказана на прохання чоловіка) розповів, що раз був випадок, що у “швидкій” знеструмило все обладнання після наїзду на яму.

“Дороги погані дуже. Раз була історія: їдемо в дощ, мокро, вода вище ям. Везли швидкою хворого. Як гепнули в яму — вся електроніка “вибила”. Довелося викликати іншу машину швидкої допомоги, щоб довезти пацієнта”, – розповів чоловік.

Місцеві жителі кажуть, що ремонти, які проводили, були частковими й не вирішили проблеми.

“Самі “красиві” дороги в Букачівській ОТГ, є невеликі ремонти, але дороги жахливі. Мені здається, що кращого немає”, – каже Галина, мешканка села Козарі.

“Біля села Тенетники трохи пройшлися грейдером, а на Чаргів — страшне, їхати неможливо”, – додає Оксана з Букачівців.

Що кажуть у громаді

Голова Букачівської громади Олександра Вітер-Любевич підтвердила “Галці”, що стан доріг залишається однією з найболючіших проблем:

“У 2021-2023 роках ми разом за кошт громади та обласного бюджету ремонтували критичні ділянки, але цьогоріч через нестачу коштів змогли зробити лише ямковий ремонт”, – каже очільниця громади.

За її словами, громада регулярно звертається до ДП “Дороги Прикарпаття” та обласної ради, проте фінансових можливостей для повноцінного відновлення поки немає.

“Ми постійно надсилаємо звернення, робимо клопотання. Цього року навіть фермери допомогли — власним коштом підлатали окремі відрізки. Та щоб вирішити це питання повністю — нам потрібно фінансування обласного рівня”, — зазначила Вітер-Любевич.

Що пропонують у петиції

У петиції, яку створив Тарас Сливка, просять:

Включити дороги О090301 і С091004 до плану ремонтів на 2025–2026 роки.

Провести тимчасові аварійні роботи вже цього сезону.

Оприлюднити графік ремонтів та відповідальних за їх виконання.

“Ці дороги — це не просто асфальт. Це наш зв’язок із лікарнею, школою, роботою і майбутнім”, – зазначається у петиції.

Станом на 14 жовтня 13:50 годину зібрано 51 голос з 1500. До кінця збору підписів залишилося 10 днів. Посилання на петицію: https://petition.e-dem.ua/ivano-frankivsk-or/Petition/View/11