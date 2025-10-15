ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Сьогодні у Франківську проведуть в останню путь полеглого захисника Олега Тимчишина

Автор: Ігор Василик
Український військовослужбовець у камуфляжі на тлі прапора
В мікрорайоні Опришівці міста Івано-Франківська, у середу 15 жовтня 2025 року, поховають полеглого військовослужбовця Олега Тимчишина.

Про це повідомили на Facebook-сторінці комунального підприємства “Міська ритуальна служба”.

Олег Тимчишин народився 23 червня 1970 року.

Захисник поліг у російсько-українській війні у п’ятницю 10 жовтня 2025.

О 10:00 годині, в середу 15 жовтня, у рідній домівці бійця (на вулиці Січинського, 9 Б, що в Опришівцях) розпочнеться прощання з ним.

Героя Олега Тимчишина поховають на кладовищі рідного мікрорайону Опришівці.

