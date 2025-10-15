ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

За минулу добу окупанти втратили майже 1100 орків, понад 40 артсистем та 2 засоби ППО

Автор: Ігор Василик
Знищений танк на узбіччі дороги серед дерев
Як повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 15.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько / about 1126220 (+1070) осіб / persons
  • танків / tanks – 11259 (+3) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23347 (+2) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 33671 (+43) од
  • РСЗВ / MLRS – 1520 (+0) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1227 (+2) од
  • літаків / aircraft – 427 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 70021 (+389)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3859 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 64329 (+141)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3977 (+0)

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати ворога станом на 15 жовтня 2025

