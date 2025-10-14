Студент франківського університету поїде на Consumer Electronics Show у Лас-Вегас

Компанія Ajax Systems оголосила результати відбору студентів, які у січні 2026 року вирушать до Лас-Вегаса на Consumer Electronics Show (CES) — одну з найбільших світових технологічних виставок. До фінального списку увійшли 30 студентів із різних регіонів і закладів вищої освіти України, серед яких — Юрій Іванюк з Івано-Франківська.

Ajax Systems отримала понад 600 заявок від студентів з усієї країни для участі в проєкті. Найактивніше долучалися студенти комп’ютерних наук, інженерії програмного забезпечення, кібербезпеки та захисту інформації, комп’ютерної інженерії, авіаційної та ракетно-космічної техніки, йдеться в інформації компанії.

Кандидатів оцінювали за академічними результатами, участю в позаакадемічних науково-технічних проєктах та мотиваційним листом. Анкети розглядали незалежні експерти: викладачі п’яти університетів та інституту та представники Міністерства цифрової трансформації України та ІЕЕЕ Ukraine.

Серед 30 переможців — студент Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Юрій Іванюк, який навчається на спеціальності “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка”.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Виставка CES 2026 відбудеться 6–9 січня у Лас-Вегасі (США). Упродовж чотирьох днів учасники відвідають стенди провідних світових компаній, познайомляться з новітніми розробками, а також матимуть змогу обговорити свої ідеї та напрацювання з представниками світової індустрії. Студентів супроводжуватимуть викладачі КПІ, НУЛП та КАІ — університетів, з яких надійшло найбільше заявок на участь у відборі.

Проєкт є частиною ініціативи компанії Ajax Next, що спрямована на розвиток інженерної освіти в Україні, та реалізується за підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства цифрової трансформації України, ІЕЕЕ Ukraine, а також провідних закладів вищої освіти.

Довідка

Consumer Electronics Show (CES) — одна з найбільших технологічних виставок світу, яка щороку проходить у Лас-Вегасі, США. Саме тут презентували Тетріс, перші комп’ютери, а згодом — розробки у сфері 3D-друку та штучного інтелекту. Нині це платформа, де сміливі стартапи й визнані гіганти задають вектор розвитку технологій.