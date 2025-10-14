«Укрпошта» запускає власну мережу поштоматів у двох містах України

«Укрпошта» оголосила про запуск власної мережі поштоматів – перші 100 одиниць будуть встановлені вже цього року у Києві та Одесі.

Про це генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський та пресслужба компанії повідомляють у Telegram.

Як зазначили у компанії, проєкт реалізується у співпраці з українським виробником Modern Expo, який виграв відповідний тендер.

«Після тривалої (понад рік) боротьби за можливість нарешті прозоро закупити якісні, адаптовані до умов воєнного часу та різних вподобань клієнтів поштомати, сьогодні Укрпошта може оголосити про підписання угоди на постачання власних поштоматів – що важливо, українського виробництва – з лідером ринку, компанією Modern Expo», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що отримати посилку можна буде як за ПІН-кодом на клавіатурі з металевими кнопками, так і через оновлений мобільний застосунок «Укрпошта 2.0».

«У нашому поштоматі ви можете як отримати посилку, так і надіслати листа. Тож незабаром старовинні поштові скриньки на вулицях замінять ці красиві поштомати – так би мовити, «2 в 1», – написав Смілянський.

«Укрпошта» зазначає, що це лише перший етап. Наступного року мережа поштоматів буде розширена по всій території України.