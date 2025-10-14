ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Прикарпаття вперше представило у Брюсселі своє крафтове виробництво

Автор: Оксана Марушкевич
Група людей на діловому заході під синім світлом
У межах Європейського тижня регіонів і міст Івано-Франківщина презентувала дегустаційний формат Tasting “Prykarpattia — where Ukraine’s taste begins!”

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, яка перебуває в Брюсселі з робочою поїздкою.

“Наш регіон вперше показав європейській спільноті автентичні смаки Прикарпаття — крафтові сири, мед, випічку, вино та солодощі, створені місцевими виробниками, – зазначила очільниця Прикарпаття. – Ми показали, що Івано-Франківщина — це не лише мальовничий край, а й сучасний регіон, відкритий до співпраці, розвитку та експорту власного продукту”.

Світлана Онищук висловила подяку прикарпатським виробникам за автентичність, якість і любов до справи. Саме завдяки їм Прикарпаття звучить у серці Європи різними і неповторними смаками.

Український ярмарковий стенд з прапором України

