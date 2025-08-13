«Навчився мовчати та стримувати емоції»: звільнений воїн з Прикарпаття Олександр Петраш про полон

Голова Галицької громади Олег Кантор зустрівся з Олександром Петрашем — старшим солдатом 7-го окремого стрілецького батальйону, який 13 місяців перебував у ворожому полоні.

Про це посадовець розповів 12 серпня, пише Фіртка.

Олександр Петраш був призваний до Збройних Сил України 15 листопада 2022 року. До 29 травня 2024 року воїн сумлінно виконував обов’язки навідника мінометного розрахунку. У той день під час бойового завдання поблизу населеного пункту Невське на Луганщині його поранили та захопили в полон.

Військовий поділився спогадами про жахливі умови утримання. Водночас він зберігав оптимізм, жартував і підтримував себе позитивними думками.

Особливо пам’ятним для Олександра став момент обміну полоненими, коли він почув прізвище свого друга і відчув, що разом вони повернуться додому. Зворушливим був і момент, коли він наближався до рідного Галича, вже вірячи в швидку зустріч із близькими.

«Разом потрапили в полон, разом повертаємося додому», — промайнуло в думці. Так хотілося радісно крикнути, але не можна, бо обмін міг не відбутися. Перебуваючи в полоні, навчився мовчати, стримувати емоції».

Олександр Петраш наголошує, що попри пережите, він ще більше переконався у своїй любові до України та бажанні жити у вільній державі.

«Скромний, щирий в спілкуванні. З тривогою та болем у серці ділиться спогадами про той страшний період його життя, про умови утримання в полоні. Часом посміхається, жартує. Каже, що якби не позитивні думки, було б важко вижити».

Воїн також поділився болем через осуд у громадському транспорті через пільговий проїзд, наголошуючи, що кожен військовий заслужив повагу та шану.

«Бережіть себе! Допомагайте ЗСУ», — такими словами звернувся Олександр Петраш до побратимів і земляків.

За сумлінну службу та патріотизм Олександр має низку нагород від командира, серед яких — нагрудний знак «7 Окремий стрілецький батальйон» та наручний годинник.