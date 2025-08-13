Понад 2 тисячі переселенців отримали тимчасове житло: які програми підтримки діють на Прикарпатті

Станом на березень 2025 року в Івано-Франківській області зареєстрували щонайменше 92 624 внутрішньо переміщені особи (ВПО), з яких найбільша кількість проживає в Івано-Франківській громаді — 39 710 осіб.

Про це Фіртці повідомила заступниця директора Департаменту соціальної політики обласної державної адміністрації Уляна Миронюк.

Разом з тим, в Івано-Франківській області реалізують кілька програм, спрямованих на соціальний захист і забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Для підтримки внутрішньо переміщених створили та діють 38 Рад ВПО, 34 Координаційні центри підтримки цивільного населення, людям надають грошова допомога з державного і місцевого бюджетів, а також створюють умови для забезпечення їх житлом.

Так, в області діють три основні програми:

Обласна комплексна програма соціального захисту населення на 2022–2026 роки охоплює осіб з інвалідністю, людей похилого віку, малозабезпечені та багатодітні сім’ї, ВПО, учасників бойових дій та інші вразливі категорії. На її реалізацію з обласного бюджету спрямували: у 2023 році — 22,3 мільйона гривень, у 2024-му — 17,8 мільйона гривень, у першому півріччі 2025-го — 5,4 мільйона гривень.

Комплексна програма підтримки ВПО на 2025–2027 роки спрямована на забезпечення прав і потреб переселенців, створення умов для комфортного соціального середовища. Фінансування передбачається з обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел. Розподіл коштів планують після внесення змін до обласного бюджету цього року.

Державна програма №2501480 (постанова КМУ №332) передбачає щомісячну адресну допомогу ВПО для покриття витрат на проживання та комунальні послуги. У 2023 році її отримали понад 90 тисяч переселенців, у 2024-му — близько 80 тисяч, у першому півріччі 2025-го — близько 13 тисяч.

В області також працюють донори у 87 напрямах (ремонти в місцях проживання переселенців, надання продуктових та гігієнічних наборів, облаштування освітніх просторів).

Забезпечення житлом

В області діє механізм придбання житла для переселенців, які брали участь у захисті України (постанова КМУ №280). У 2023 році ним скористалися 65 людей, у 2024-му — 130.

Також створили 60 місць тимчасового проживання, де нині мешкає понад дві тисячі ВПО. У будинках-інтернатах області проживали: у 2023 році — 94 людини, у 2024-му — 114, у першому півріччі 2025-го — 117.

Фінансування здійснюється з обласного бюджету.