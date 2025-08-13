У Калуші для ветеранів розпочнуть заняття з адаптивного спорту

Реабілітаційний центр ветеранів війни «4.5.0 Прикарпаття» запрошує на навчання з адаптивного спорту. Спершу ветеранів ознайомлять з основами адаптивного тренінгу. Теорію відразу ж закріплюватимуть на практиці.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуську міськраду.
Заняття проводитимуть тричі на тиждень кваліфіковані фахівці.
Початок о 15:00 | тривалість заняття 2 години
- Вівторок – стрільба з лука (тренер Мар’ян Світличний)
- Середа – настільний теніс (тренер Василь Луцький)
- Четвер – тренажерний зал (тренер Артем Жатецький)
Охочих чекають за адресою: м. Калуш, вул. Київська, 170.