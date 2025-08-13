У Калуші для ветеранів розпочнуть заняття з адаптивного спорту

Реабілітаційний центр ветеранів війни «4.5.0 Прикарпаття» запрошує на навчання з адаптивного спорту. Спершу ветеранів ознайомлять з основами адаптивного тренінгу. Теорію відразу ж закріплюватимуть на практиці.

Заняття проводитимуть тричі на тиждень кваліфіковані фахівці.

Початок о 15:00 | тривалість заняття 2 години

Вівторок – стрільба з лука (тренер Мар’ян Світличний)

Середа – настільний теніс (тренер Василь Луцький)

Четвер – тренажерний зал (тренер Артем Жатецький)

Охочих чекають за адресою: м. Калуш, вул. Київська, 170.