У Обертинській громаді вшанували загиблих воїнів. ФОТО

Родинам полеглих захисників вручили обласні відзнаки.
Пише Правда.ІФ з посилання Івано-Франківську ОВА
Медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (посмертно) нагороджено:
- Олександра Бойчука
- Василя Гавриша
- Володимира Золотарчука
- Михайла Кулика
- Павла Прядка
- Володимира Чернецького
На місці працювали фахівці Івано-Франківської ОВА та відповідних служб: консультували, вислуховували, допомагали.
Обговорили питання:
- соціального захисту
- пільг
- медичного забезпечення
- психоемоційної підтримки
Родинам детально представили обласні ініціативи, зокрема проєкт «Турбота про родину Героя», яка передбачає комплексну підтримку родин.