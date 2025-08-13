ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Нагороди на столі, готові для вручення.
У Обертинській громаді вшанували загиблих воїнів. ФОТО

Автор: Уляна Роднюк
13/08/2025 14:08
Родинам полеглих захисників вручили обласні відзнаки.

Пише Правда.ІФ з посилання Івано-Франківську ОВА

Медаллю «За заслуги перед Прикарпаттям» (посмертно) нагороджено:

  • Олександра Бойчука
  • Василя Гавриша
  • Володимира Золотарчука
  • Михайла Кулика
  • Павла Прядка
  • Володимира Чернецького
Вручення нагороди ветерану з протезом ноги.

На місці працювали фахівці Івано-Франківської ОВА та відповідних служб: консультували, вислуховували, допомагали.

Обговорили питання:

  • соціального захисту
  • пільг
  • медичного забезпечення
  • психоемоційної підтримки
Меморіал загиблим українським солдатам з фотографіями.
Двоє чоловіків несуть кошик квітів до столу.

Родинам детально представили обласні ініціативи, зокрема проєкт «Турбота про родину Героя», яка передбачає комплексну підтримку родин.